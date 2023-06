Das letzte Wort vor dem Urteil in einem Strafprozess hat immer der Angeklagte. Das galt am Montagmorgen (12.06.2023) auch für den 31-jährigen Beschuldigten im Prozess vor dem Landgericht Ulm wegen versuchten Totschlags in Geislingen. „Ich habe nichts zu sagen“, erklärte der Mann dabei, der zu...