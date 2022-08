Beim Tälesweg ist am Montag ein Streit zwischen einem Spaziergänger und einem Autofahrer eskaliert. Ein 52-Jähriger und dessen Hund wurden leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Der Mann war mit seinen Hunden gegen 8.30 Uhr spazieren. Auf dem schmalen Weg näherte sich von hinten ein Opel. Der 79-Jährige fuhr so dicht an den Hundehalter heran, dass es zu einem leichten Kontakt zwischen der Fahrzeugfront und dem Mann kam. Daraufhin stellte der Fußgänger den Opel-Fahrer zur Rede und öffnete die Fahrertür. Es kam zu einem Streitgespräch, an dessen Ende der 79-Jährige weiterfahren wollte. Dabei schlug er die Autotür so zu, dass der 52-Jährige zu Boden stürzte, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Der Senior fuhr weiter, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Laut Polizei wurde auch ein Hund von dem Auto leicht erfasst und leicht verletzt. Der 52-Jährige suchte später einen Arzt auf. An dem Opel entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei traf den Opel-Fahrer in dessen Zuhause an und beschlagnahmte dessen Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft.