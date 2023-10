Die Baustellen in und rund um Böhmenkirch nehmen kein Ende. Wie Ortsbaumeister Christoph Müller dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung erläuterte, ist die Alleenstraße in den Heidhöfen voraussichtlich ab 9. Oktober voraussichtlich bis Anfang November halbseitig mit Ampelregelung gesperrt. Hin...