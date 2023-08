Das dürfte sich stark auf den Verkehr in der Fünftälerstadt auswirken: Zwischen dem 4. September und dem 13. Oktober wird die Weiler Steige gesperrt. Das berichtet Thorsten König, Amtsleiter des Straßenbauamts der Landkreise Esslingen und Göppingen.

Felsen werden von losem Gestein befreit

In diesen sechs Wochen finden Bauarbeiten auf der Kreisstraße zwischen Geislingen und dem Stadtbezirk Weiler statt. Laut König müssen die Felsen an der Straße von losem und lockerem Gestein befreit werden. Die dortigen Netze werden erneuert und repariert. Dafür ist es nötig, diese zu öffnen um Gehölz und loses Gestein zu entfernen. Es werden größere Fahrzeuge eingesetzet, da nicht alle Arbeiten am Seil erledigt werden können. Aus all diesen Gründen sei es notwendig, die Kreisstraße komplett zu sperren.

Umleitung wird eingerichtet

Der Verkehr wird umgeleitet über Amstetten (B10) und Schalkstetten (Kreisstraße): Das Straßenbauamt bittet um Verständnis.