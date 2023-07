Montagmorgen, 03.07.2023, ging auf der B10 rund um Geislingen nichts mehr: Autofahrer standen bis zu einer Stunde im Stau, auch in den Verkehrsnachrichten wurde davor gewarnt. Der Grund: eine Baustelle an der Brücke über der Fils am Ortseingang von Kuchen kommend, wegen der die Straße halbseitig ...