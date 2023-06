Die Straßenmeisterei Geislingen führt am kommenden Mittwoch, 21. Juni, Unterhaltungsarbeiten an der B 10 durch. Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, muss die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Süßen und Gingen in Richtung Geislingen voll gesperrt werden, berichtet das Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen. Die Arbeiten im Straßenbereich sollen um 9.30 Uhr beginnen und dauern voraussichtlich bis 14.30 Uhr.

Umleitung über alte B10

Weiter teilt das Straßenbauamt mit, dass eine überörtliche Umleitung über die alte B 10 (L1214) eingerichtet wird. Das Straßenbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.