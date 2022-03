In Geislingen hat sich am Mittwochabend eine Gewalttat ereignet. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Ein 24-Jähriger soll demnach gegen 18.15 Uhr auf einen 21-Jährigen eingestochen haben. Wie Michael Bischofberger, Sprecher der Staatsanwaltschaft...