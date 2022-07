Eine Radfahrerin geriet am Sonntag gegen 10.15 Uhr auf der K7313 im Ziegelwald von Amstetten kommend ins Schlingern. Wie das Polizeipräsidium in Ulm mitteilt, überschlug sich die Radfahrerin mehrmals. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren nicht in den Unfall verwickelt. Die Radfahrerin zog sich V...