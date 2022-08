In der Fünftälerstadt bildeten sich am späten Dienstagnachmittag lange Staus im Stadtgebiet. Ausgelöst hatte das Verkehrschaos ein Unfall in der Karlstraße. Wie die Polizei auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG berichtet, war eine 81-jährige BMW-Fahrerin um 15.45 Uhr auf besagter Straße unterw...