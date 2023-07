Eine unbekannte Autofahrerin ist am Montag (10.7.2023) gegen 9.30 Uhr in der Geislinger Gartenstraße mit einem 31-jährigen Radler zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Doch anstatt anzuhalten und sich um den 31-Jährigen zu kümmern, fuhr die unbekannte Frau einfach weiter. Doch wie ist es zum Unfall gekommen?

So stößt der Radler mit der Autofahrerin zusammen

Der 31-jährige Radler fuhr laut Polizei verbotenerweise auf dem linken Gehweg. Die unbekannte Autofahrerin fuhr in der Gartenstraße und bog nach rechts in die Karlstraße ab. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Autofahrerin hielt kurz an und setzte dann ihre Fahrt fort. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Geislingen (07331) 9 32 70) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zur unbekannten Autofahrerin geben können. Die Frau soll mit einem silbernen Mercedes unterwegs gewesen sein. Ihr Alter wird auf etwa 60 bis 65 Jahre geschätzt.