Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr gegen 0.20 Uhr per Notruf gemeldet, dass in der Überkinger Straße in Geislingen ein illegales Fahrzeugrennen stattgefunden und es einen Unfall gegeben habe. Zwei Polizeistreifen rückten an.

Was war passiert?

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich ein 37-jähriger VW-Fahrer mit einem bislang Unbekannten auf der Überkinger Straße von der Shell-Tankstelle in Richtung Stadtmitte ein Rennen geliefert. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen: Der 37-Jährige fuhr auf seinen Kontrahenten auf. Der VW-Fahrer überfuhr danach den Bordstein und krachte gegen einen Felsblock neben der Fahrbahn. Der andere Rennteilnehmer flüchtete von der Unfallstelle. An dem VW entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Polizei sucht Zeugen des Rennens

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 37-Jährige keinen Führerschein hatte und zudem betrunken war. Das Polizeirevier Geislingen sucht nun Zeugen zu dem Straßenrennen sowie zum unbekannten Teilnehmer. Bei dessem Wagen handelt es sich um ein helles, eventuell silberfarbenes Auto, das nach dem Unfall am Rücklicht und Auspuff beschädigt ist. Entsprechende Teile waren an der Unfallstelle zurückgeblieben.