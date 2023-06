Eine 60-Jährige hat sich am Montag in Geislingen an einer offenen Autotür verletzt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, parkte eine 42-Jährige um kurz nach 10 Uhr mit ihrem Auto in der Liebknechtstraße. Beim Öffnen der Autotür passte die Frau wohl nicht auf. Eine 60-Jährige k...