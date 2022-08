Der 14-Jährige war am Mittwoch gegen 17.45 Uhr mit dem Fahrrad im Geislinger Längental unterwegs. In der Schützenstraße fuhr er laut Polizeiangaben zu weit rechts und streifte mit dem Lenker seines Mountainbikes den linken Außenspiegel eines Fords, der am Straßenrand geparkt war. Der Jugendlic...