Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Geislingen aus Unachtsamkeit eine 15-Jährige angefahren. Die Jugendliche wollte laut Polizei ­gegen 17.30 Uhr die Eberhardtstraße an einem Überweg überqueren, dabei wurde sie von dem Nissan der 20-Jährigen erfasst, die aus der Karlstraße nach links abbog. Das Mädchen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Schaden: etwa 1000 Euro.