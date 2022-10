Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein 70-jähriger Landwirt, der am Montag in Schnittlingen vom Obergeschoss seiner Scheune mehrere Meter in die Tiefe gestürzt ist. Wie die Polizei auf Nachfrage der GZ weiter berichtet, wurde der im Erdgeschoss am Boden liegende Mann um 16.45 Uhr von einem A...