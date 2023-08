Nach Göppinger Vorfall: Wie kommen Fahrer mit Hitze am Geislinger Bahnhof zurecht?

Taxis in Geislingen

In Göppingen musste wohl der Rettungsdienst kommen, weil ein Taxifahrer zu lange in der Sonne wartete. In Geislingen haben Taxifahrer noch ein anderes Thema.