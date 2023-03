Im Mai vorigen Jahres verkündeten Wiesensteigs Bürgermeister Gebhard Tritschler und die weiteren drei Gesellschafter des „Ladens ums Eck“ dessen Ende und kündigten den Tante-M-Shop an. Am 30. märz 2023 ist es so weit, „Tante-M“ eröffnet. Der lange Vorlauf war der Renovierung und dem Umb...