In einer Bar in der Stuttgarter Straße in Geislingen ist in der Nacht auf Sonntag (06. August) ein heftiger Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Der Streit verlagerte sich vor das Gebäude, wo er zunehmend aggressiver wurde. Zeugen versuchten, die beiden Männer zu trennen, doch der 21-Jährige zog ein Messer und stach auf seinen 44-jährigen Kontrahenten ein. Dieser erlitt eine stark blutende Wunde am Bauch.

Täter flüchtet zunächst mit seinem Auto

Nach der Messerattacke flüchtete der junge Mann und fuhr zu einer nahegelegenen Tankstelle. Dort wollte er tanken, hatte jedoch kein Geld bei sich. Während eines längeren Gesprächs an der Tankstelle erwähnte der 21-Jährige den Vorfall in der Gaststätte. Daraufhin verständigte das Personal der Tankstelle die Polizei.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der Flüchtige hinterließ seine Daten an der Tankstelle und fuhr in Richtung Stuttgart davon. Kurz darauf stoppte ihn eine Fahndungsstreife und nahm ihn fest.

Der 21-Jährige war stark alkoholisiert und besaß keinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, wie die Polizei informierte.