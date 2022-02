Großes Stühlerücken gab’s am Mittwoch in der Sitzung des Böhmenkircher Gemeinderates. Nachdem Marco Kühn im Dezember von seinen Ämtern als Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Ortsvorsteher in Treffelhausen aus beruflichen Gründen zurückgetreten war, musste der Gemeinderat zunächst dem Ant...