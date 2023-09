Die Teilnehmer an der „Lebendigen mittelalterlichen Stadtführung“ in Wiesensteig gehen langsam durch das schmale Gässchen entlang der hohen Kirchenmauer. Die Nackenhaare sträuben sich, als sie der Mönche gewahr werden, die mit Fackeln in den Händen, ihr Gesicht unter den Kapuzen versteckt, ...