Die Geislinger Stadtverwaltung plant am 17. März um 18 Uhr eine Bürgerinfoveranstaltung zum Freibad in der Jahnhalle. Das berichtet die Verwaltung am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Der Geislinger Gemeinderat hatte vor rund zwei Wochen beschlossen, erst nach einer Bürgerbeteiligung über ei...