Schlagerkuchen 2022 findet statt. Bei dem Open-Air-Festival mit Tobee (Ankenstadion in Kuchen in einen Ballermann-Spot. Hier gibt’s alle Infos zum Event im Überblick: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist für Schlagerfans jetzt die Vorfreude besonders groß: Derfindet statt. Bei demmit „Helikopter 117“ ) steht Partystimmung im Vordergrund – Tobee (Tobias Riether) als Gastgeber und zahlreiche Schlagerstars verwandeln dasin einen-Spot. Hier gibt’s alle Infos zumim Überblick:

Wann findet der Schlagerkuchen 2022 statt?

Der Schlagerkuchen 2022 findet am Samstag, 09.07.2022, statt. Die große Party, zu der Ballermann-Star Tobee jährlich tausende Schlagerfans ins Kuchener Ankenstadion lockt, wurde zuletzt 2019 gefeiert. In den vergangenen Jahren verwandelten die Schlagerfans das Anken-Stadion in Kuchen in eine große Tanzfläche mit Mallorca-Stimmung.

Wo kann man Tickets für den Schlagerkuchen 2022 kaufen?

Tickets für den Schlagerkuchen 2022 gibt’s an diesen Stellen:



Online auf der Schlagerkuchen-Website unter https://www.schlagerkuchen.de/tickets/.

Bei den lokalen Vorverkauf-Stellen für Frühbucher-Tickets sowie VIP-Tickets zum Schlagerkuchen: Frisör Duo, Karlstraße 24 in Kuchen, Telefon (07331) 94 62 42 sowie Frisör Duo, Potsdamer Straße 5 in Donzdorf, Telefon (07162)46 14 71.

Tickets, die für den Schlagerkuchen 2020 oder 2021 gekauft wurden, sind für den Schlagerkuchen 2022 gültig.

Preise Schlagerkuchen 2022: Was kosten die Karten für das Open-Air mit Tobee?

Der normale Preis für eine Karte ist 34,50 Euro. Wer ein Frühbucher-Ticket für den Schlagerkuchen ergattert, bezahlt 29,50 Euro – die günstigeren Tickets sind noch bis Sonntag, 08.5.2022, erhältlich. Besucher unter 15 Jahren bezahlen ebenfalls 29,50 Euro. Außerdem werden VIP-Tickets für je 169 Euro angeboten, und es gibt Kombi-Angebote für Besucher, die mit dem Partybus anreisen.

Was umfasst ein VIP-Ticket?

Eintritt zum VIP-Bereich & Main Area Meet & Greet mit den Stars (je nach Verfügbarkeit)



mit den Stars (je nach Verfügbarkeit) kulinarische Versorgung über die gesamte Veranstaltung



alkoholische und alkoholfreie Getränke zum Konsum im VIP-Bereich

Wo starten die Partybusse?

Die Partybusse starten in zehn unterschiedlichen Städten und fahren die Fans von dort zum Schlagerkuchen:



Ulm



München



Schwäbisch Gmünd



Crailsheim



Tübingen



Frankfurt



Offenburg



Singen



Friedrichshafen



Heilbronn

Welche Künstler treten beim Schlagerkuchen 2022 auf?

Tobee



Jürgen Drews



Mickie Krause



Dorfrocker



Hot Banditoz



Schäfer Heinrich



Ina Colada



Stefan Stürmer



Ivan Fillini



Pia Malo



Sabbotage



DJ Düse



Jack Gelee



Vroni



DJ Mambo



DJ Nicdee

Das war der Schlagerkuchen 2019: