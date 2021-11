Trang Tran lebt seit 45 Jahren in Deutschland, seit 41 in Göppingen. Zwei ihrer drei Kinder sind hier geboren. Trotzdem ist Vietnam die Heimat für die 67-Jährige. Genauer gesagt Saigon, wo sie aufgewachsen ist. 22 Jahre war sie alt, als sie in letzter Minute gemeinsam mit ihren Eltern und den ach...