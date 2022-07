Die Sirenen waren am Dienstagmittag in weiten Teilen Geislingens deutlich zu hören: In einem Wohnhaus in der Wilhelmsstraße brach gegen 12.40 Uhr ein Feuer aus. Besonders betroffen waren das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss.

Die Geislinger Feuerwehr war nach ersten Informationen mit sieben F...