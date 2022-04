Unbekannte haben am Samstag oder Sonntag in einen Garten am Elly-Heuss-Knapp-Weg in Bad Überkingen randaliert. Er befindet sich am Ortsrand bei der Luise-von-Marillac-Klinik.

Auf dem Gartengrundstück hebelten die Unbekannten die Tür einer Gartenhütte auf und schlugen außerdem ein Fenster ein. Da...