Schon seit Jahren hoffen Fahrradfahrer, dass der letzte Abschnitt des Tälesbahnradwegs in Geislingen gebaut wird. Das Warten hat offenbar bald ein Ende. Wie Oberbürgermeister Frank Dehmer in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses berichtete, soll der letzte Abschnitt in diesem Jahr gepl...