Kurz nach 18 Uhr betrat am 14. Januar dieses Jahres der heute 25 Jahre alte Luca Bianchi (Name von der Redaktion geändert) eine Apotheke in Geislingen und legte einer Mitarbeiterin einen gelben Impfpass mit seinem Namen vor. Sein Anliegen: Er brauche dringend noch heute ein digitales Impfzertifikat...