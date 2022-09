Helga Blankenhorn aus Oberböhringen ist enttäuscht. Zusammen mit ihrem Mann hat sie in den Sommerferien ein Mitfahrerbänkle in der Oberböhringer Straße in Geislingen aufgestellt. Sie haben neue Bretter auf die Bank geschraubt und sie blau lackiert. Der Grund: Die etwa 20 ukrainischen Flüchtlin...