Ein Raubüberfall in Geislingen hat am Montag um kurz nach 23.45 Uhr die Polizei beschäftigt. Ein Unbekannter war in eine Spielothek in der Stuttgarter Straße eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der Mann eine Angestellte mit einer Waffe und forderte Bargeld. Nachdem sie es ihm gegebe...