16-Jähriger schlägt 12-Jährigen mit Flasche auf den Kopf – Was ist passiert?

Polizeieinsatz in Geislingen

Ein Kind wurde am Montagabend in einem Bus am Geislinger Bahnhof angegriffen. Der Täter versucht, zu fliehen. Wie die Polizei reagiert und wie es dem 12-Jährigen ergeht.