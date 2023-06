Es war gegen 18.30 Uhr, als am Montagabend ein Audi gegen einen Kia auf der A8 bei Mühlhausen prallte. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 19-jährige Audi-Fahrer war in Richtung München unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Mühlhausen unachtsam wurde und auf den vorausfahrenden Kia prallte.

Durch den Aufprall wurde der 61-jährige Beifahrer im Kia leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7000 Euro.