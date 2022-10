Ein Schimpfwort prangt auf einem Blitzer-Anhänger, Kennzeichen und Vorderseite sind schwarz besprüht. So sieht seit Montag ein Enforcement-Trailer aus, der dieser Tage an der Einstein-Schule in Geislingen steht – „Gestern Abend war da noch nichts“, sagt eine Zeugin heute zur GZ. Der oder die...