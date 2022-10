Nach einem Unfall in der Gartenstraße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung.

Am Montag hatte eine 93-Jährige gegen 11 Uhr leichte Verletzungen am Kopf erlitten, als sie während der Fahrt in einem Krankentransport aus ihrem Rollstuhl stürzte. Wie die Poliz...