In der Heidenheimer Straße in Geislingen hat ein Unbekannter am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr einen 73-Jährigen angegriffen und auch geschlagen. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Ein etwa 25 Jahre alter Mann soll den Spaziergänger ins Gesicht geschlagen haben.

Täter etwa...