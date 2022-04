Die Polizei gilt gemeinhin als „Dein Freund und Helfer“ - und müht sich in der Regel auch redlich, diesem ansatz gerecht zu werden. Zuweilen allerdings brauchen Beamte bei der Erfüllung dieser noblen Dienstpflicht viel Geduld - und der Faden kann auch mal reißen.

Über einen kuriosen Fall, bei dem am Ende den Beamten in Geislingen nichts anderes übrig blieb, als einfach mal durchzugreifen, berichtet das zuständige Ulmer Polizeipräsidium.

Anzeige bei der Polizei wegen Bankkonto

Demnach erschien am Samstagnachmittag, 2.4.2022, ein 41-Jähriger Mann auf dem Geislinger Revier. Sein Begehr: Anzeige erstatten. Der Anlass: Unbekannte hätten sein Bankkonto gesperrt. Das Vorgehen: Ermittelnm - wie freundliche Polizisten das so tun.

Die Beamten nahmen also pflichtschuldig die Ermittlungen auf. Nach mehreren Telefonaten war der Sachverhalt denn auch geklärt. Es stimmte, dass das Konto gesperrt worden war. Allerdings hätte der Mann sich selbst anzeigen müssen - er hatte die Sperrung selbst zu verantworten: Auf seinem Smartphone fand man eine E-Mail der Bank des Herren, in der er aufgefordert worden war, angehängte Formulare auszufüllen und zurückzusenden. Da er dies nicht getan hatte, sperrte die Bank das Konto.

Polizei setzt Mann an die frische Luft

Damit war der Fall keineswegs erledigt. „Das Ermittlungsergebnis passte dem Mann jedoch nicht und er weigerte sich das Revier zu verlassen“, heißt es weiter im Polizeibericht. Selbst der Hinweis, dass es schlichtweg keine Straftat zum Anzeigen gebe, änderte die Haltung des Mannes nicht. Die Beamten sahen sich gezwungen einen Platzverweis auszusprechen. Der Mann blieb hartnäckig. Auch die Androhung einer zwangsweisen Durchsetzung führten zu keiner Einsicht. Er weigerte sich weiterhin und bestand auf eine Anzeigenaufnahme.

Dauerklingeln am Polizeirevier

Was also tun? Die Beamten taten das, was jeder genervte Mensch tun würde: Er wurde von den Beamten „vor die Dienststelle geführt“ hieß es weiter. Allein, auch dieser Rausschmiss brachte nichts, denn auch an der frischen Luft habe sich keine Erkenntnis eingestellt, weswegen der Mann angefangen habe, „ausdauernd die Türklingel des Revieres“ zu betätigen. „Erst als die Beamten ihn in Richtung Stadtpark gedrängt hatten, ging der Unzufriedene laut schreiend und wild fuchtelnd davon“ schließt der Polizeibericht.