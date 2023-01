Wenn am Dienstagabend, 10. Januar, drei Pärchen in der Fernsehsendung „Mein Mann kann“ auf Sat.1 von 19 Uhr an um die Wette zocken, dann sitzen Jessica Lovric und Florian Schlechner aus Kuchen mit ihren Freunden gespannt vor dem Fernsehen: Das Paar nahm an der Spielshow teil und sieht sich nun ...