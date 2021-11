Es war seine achte Haushaltsrede, die Oberbürgermeister Frank Dehmer am Mittwoch im Gemeinderat hielt. Und wenn es nach ihm geht, soll es nicht die letzte gewesen sein, machte Dehmer klar: Er wird im Sommer zur Wiederwahl antreten, kündigte er an. Der Haushalt 2022 war in seinen Ausführungen dann...