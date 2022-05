Ich hatte nicht vor, mich als Schulleiter zu bewerben“, sagt Marc Jahraus, der seit fünf Jahren an der Grundschule in Böhmenkirch unterrichtet. Sein Vorgänger, Johannes ­Bartenbach, habe bei ihm angefragt, ob er die Stelle als Grundschulleiter in Böhmenkirch übernehmen wolle. „Ich habe es ...