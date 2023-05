Die Polizei hat vergangenen Donnerstag, 25.5.2023, in Geislingen einen 34-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Demnach durchsuchten die Ermittlungsbehörden die Wohnung sowie einen Keller des 34-Jährigen. Die Durchsuchungen hatte das Amtsgericht Ulm wegen dringenden Verdachts angeordnet. Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt seit geraumer Zeit gegen den Mann wegen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Diese Drogen findet die Polizei beim 34-Jährigen

Der Verdacht bestätigte sich bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten: Die Kriminalpolizei Göppingen stellte rund 1441 Gramm Marihuana, 44 Gramm Haschisch, 391 Ecstasy Tabletten und rund 4 Gramm Kokain sicher. Die Zahlen seien vorläufig, wird in der Mitteilung betont. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel wurden in Auftrag gegeben.

Der mutmaßliche Drogendealer kommt in Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit am Freitag, 26. 5. 23, einer Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Die erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an. Ein Zusammenhang zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Rauschgifthändlern in Geislingen am Mittwoch, 24. 5. 23, beim ehemaligen Odelo-Werk soll es nicht geben.