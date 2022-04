Noch ist die Idee eines On-Demand-„Klinik-­Shuttles“ aus der Raumschaft Geislingen an die Klinik am Eichert nicht beerdigt. Dass diese Variante, das bald einzige Krankenhaus im Kreis Göppingen besser an den ÖPNV anzubinden, weiter geprüft wird, sei ein „Signal“ an die Raumschaft Geisling...