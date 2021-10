Vier Jahre Gefängnis für den Angeklagten K., zwei Jahre und neun Monate für I. So lautet die Forderung der Staatsanwaltschaft Ulm im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung vom März in Geislingen . Das berichtet Alexander Spengler, Pressesprecher des Landgerichts Ulm. Die Staatsanwaltschaft geht be...