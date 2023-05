Viele Geislinger ärgern sich über den Müll in der Stadt. Unter ihnen auch Peter Zajontz. Der SPD-Gemeinderat beklagt die mangelnde Sensibilität mancher Bürger im Umgang mit Müll. „Es ist unglaublich, dass manche einfach ihre dreckigen Windeln am Glascontainer in Altenstadt entsorgen“, sagt...