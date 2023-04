Zu Beginn des ersten Verhandlungstags hatte der 33-jährige Angeklagte aus dem Raum Geislingen bereits eingeräumt , am 30. September vergangenen Jahres auf einem Parkplatz in Gosbach mit einem Hammer auf einen 46-Jährigen eingeschlagen zu haben. Beim zweiten Prozesstermin (11. April 2023) am Landge...