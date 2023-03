Auf einem Parkplatz in Gosbach wurde Ende September 2022 ein damals 45-Jähriger mit einem Hammer angegriffen. Der zunächst unbekannte Täter attackierte den 45-Jährigen auf einem Parkplatz in den frühen Morgenstunden in Gosbach, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Durch umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei erhärtete sich der Verdacht gegen den 33-Jährigen.

Versuchter Mord: Verhandlung nach Angriff mit Hammer

Jetzt wird das Landgericht über eine Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm vom 07.02.2023 gegen den 33-jährigen Angeklagten entscheiden. Der Angeklagte soll Ende September 2022 in Bad Ditzenbach einem 46-Jährigen mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf geschlagen haben, um diesen zu töten, heißt es in der Pressemitteilung vom Landgericht Ulm. Der Hammer soll infolge der Schläge in zwei Teile gebrochen sein. Daraufhin soll der Angeklagte von dem 46-Jährigen abgelassen und sich von der Tatörtlichkeit entfernt haben. Der 46-Jährige soll eine Platzwunde am Kopf sowie eine Fingerfraktur erlitten haben. Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass der Angeklagte und der 46-Jährige sich kannten. „Der Angeklagte soll heimtückisch gehandelt haben, weshalb die Anklage von versuchtem Mord ausgeht. Tateinheitlich hierzu wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung vor“, so steht es in der Mitteilung weiter.

Angeklagter in Untersuchungshaft

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Der 46-Jährige hat sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Den Vorsitz der Kammer führt Vorsitzender Richter am Landgericht Wolfgang Tresenreiter, richterliche Beisitzer sind Richterin am Landgericht Hanna Eckert und Richterin am Landge-richt Julia Kühn. Derzeit sind folgende Sitzungstage vor der 3. Großen Strafkammer als Schwurgericht vorgesehen: