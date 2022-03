In der Nacht zum Sonntag, gegen 23 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des Polizeirevier Geislingen in der Hauptstraße in Kuchen ein BMW X5 aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Test führte zu einem Wert von deutlich über einem Promille. Der 52jährige aus Göppingen stammende Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.