Am Freitag (9. September) beginnt vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm der Prozess gegen einen 25-Jährigen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der damals 24-Jährige soll am 9. März auf dem TVA-Parkplatz in Altenstadt mit einem 21-Jährigen in Streit geraten sein.