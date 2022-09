Ein Unbekannter hat am Sonntag oder Montag in Deggingen die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Der Besitzer hatte den Mercedes am Canisiusweg geparkt, als die Frontscheibe zwischen 23 und 8 Uhr eingeschlagen wurde, teilt die Polizei mit. Anschließend sei der Täter unerkannt geflohen.

Der Polizeipos...