Etwa 2500 Portionen Maultaschen hat der Gewerbeverein Geislinger Sterne am Freitag und Samstag auf dem Schlossplatz verkauft, berichtet Koch Oliver Schendzielorz im Gespräch mit der GZ. Die Gäste hatten beim Maultaschenfest eine Auswahl aus sieben unterschiedlichen Varianten der Teigtaschen. Am be...