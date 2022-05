Der 33-Jährige war den Polizisten zunächst am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr aufgefallen, weil er in der Überkinger Straße in Geislingen mit einem elektrischen Roller unterwegs war, der kein Kennzeichen hatte. So ist es in einer Pressemitteilung zu lesen. Da es sich dabei um einen Verstoß gegen...