Band produziert Strom für Auftritt selbst beim Radfahren – So läuft das Konzert

Manu Delago in der Geislinger Rätsche

Manu Delagos virtuoses Handpan-Spiel ersetzt beim Auftritt in der Geislinger Rätsche ein ganzes Orchester. Was die Band ausmacht und wo sie ihre 1500-Kilometer-Konzertreise per Rad hinführt.